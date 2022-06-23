Эндокринолог Калошина: чтобы страдать от болезней, нужно влюбиться

По словам эндокринолога Марии Калошиной, любовь — это не только романтика, но и прекрасное лечебное средство, которое способно побороть массу недугов и оздоровить организм.

У влюблённого человека активно выделяются сразу несколько видов гормонов, которые приводит организм "в порядок" и заметно улучшают качество его жизни.

Врач объяснила в беседе с Общественной Службой Новостей, что от одной только мысли о возлюбленном организм начинает вырабатывать адреналин и норадреналин, которые имеют и другой положительный эффект — быстро готовят человека к стрессу, придавая ему большое количество энергии и сил.

За ощущение счастья, по словам Калошиной, у влюблённых отвечает серотонин, который нормализует эмоциональный фон, аппетит и большое количество других жизненно важных процессов.

"Когда возникает "головокружение" и даже чувство эйфории, в работу вступает эндорфин, усиливая чувство радости и удовольствия от встречи с любимым. Этот гормон в теле человека способен даже приглушить боль, уменьшить чувство тревоги, повысить адаптационные силы и стимулировать иммунитет", — продолжила рассказ о гормонах "влюблённости" Калошина.

Врач добавила, что этот "коктейль" был бы неполным без окситоцина — гормона привязанности, который активнее всего образуется во время длительных отношений.