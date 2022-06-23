Невролог: постоянная работа за клавиатурой ведёт к развитию туннельного синдрома

У тех, кто вынужден часто работать за клавиатурой, может возникнуть туннельный синдром, характеризующийся защемлением и последующим воспалением срединного нерва. Об этом предупредил специалист-невролог Павел Хорошев.

Врач объяснил, что при туннельной или карпальном синдроме воспаляются сухожилия. Причиной этого является неестественное положение кистей рук и предплечий и совершаемых ими частых движений. В результате человек страдает от отёков и боли в сухожилиях, рассказал Хорошев в беседе с URA. RU.

Эксперт отметил, что туннельный синдром — частая проблема журналистов, программистов, портных, швей и любителей качать руки при помощи кистевого эспандера, который врач назвал "чудовищным злом".

Для предотвращения этой проблемы Хорошев порекомендовал приобрести "правильную" клавиатуру всем, кому приходится часто работать за компьютером.

"Самый лучший способ избежать туннельного синдрома — работать за клавиатурой, которая разделена на две части, где каждая перпендикулярна предплечью. В таком случае движения кистей является физиологичными и значительно уменьшается нагрузка на карпальный канал и суставы", — добавил невролог.