Инфекционист Евгений Тимаков объяснил, почему не стоит купаться в запрещённых местах. Как подчеркнул специалист, люди могут травмировать себя, пострадать из-за паразитов.
По данным эксперта, существует риск, что из воды в организм человека попадут кишечные палочки и ротавирусы, паразитические черви и амёбы. Также врач рассказал об опасности трупного яда.
"Может быть выраженная интоксикация, отравление. Когда разлагаются животные, они выделяют определённые продукты разложения, которые опасны", — предупредил Тимаков, передаёт Москва 24.
Ранее вирусолог Пётр Чумаков предостерёг россиян от купания в речках. Как подчеркнул специалист, из-за грязных водоёмов можно заболеть холерой.
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