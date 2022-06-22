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Терапевт Романенко: за ленью могут скрываться заболевания щитовидной железы

Здоровье

По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, ленивое состояние человека может говорить о проблемах с щитовидной железой, а также о наличии хронических заболеваний.

Терапевт Романенко: за ленью могут скрываться заболевания щитовидной железы

"Лень — это нежелание что-то делать. Естественно, когда такое происходит, мы пытаемся исключить какие-то уважительные причины, соматические проблемы, например, гипотиреоз", — отмечает эксперт.

При заболеваниях щитовидной железы у человека проявляется не только ежедневная лень, но и общая слабость организма.

Клинический психолог Маргарита Дворкина подчёркивает, что лень может быть предвестником депрессии. Эксперт считает, что ленивое состояние говорит о дефиците внешней или внутренней мотивации.

"Вроде и рад бы что-то сделать, но присутствие депрессивного эпизода, не даёт мобилизоваться, нет внутренних сил", — отметила она в беседе с URA.RU.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Елена Андреева
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