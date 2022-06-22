В Омской области зафиксировали первый случай заражения туляремией, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Согласно информации, последняя вспышка инфекционного заболевания была зарегистрирована в 2016–2018 годах.
Как отметили специалисты, Омская область входит число регионов, которые относится к неблагополучным по риску заболевания людей.
"В настоящее время актуальность туляремийной инфекции не ослабевает, что обусловлено наличием природных очагов различной степени активности, которые широко распространены фактически на всей территории области", — цитирует сообщение ведомства Om1.ru.
По словам экспертов, причин для паники нет, но стоит помнить, что туляремией можно заразиться несколькими способами:
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