В Омской области зафиксировали заражение туляремией

В Омской области зафиксировали первый случай заражения туляремией, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Согласно информации, последняя вспышка инфекционного заболевания была зарегистрирована в 2016–2018 годах.

Как отметили специалисты, Омская область входит число регионов, которые относится к неблагополучным по риску заболевания людей.

"В настоящее время актуальность туляремийной инфекции не ослабевает, что обусловлено наличием природных очагов различной степени активности, которые широко распространены фактически на всей территории области", — цитирует сообщение ведомства Om1.ru.

По словам экспертов, причин для паники нет, но стоит помнить, что туляремией можно заразиться несколькими способами:

от укуса комара,

слепня,

клеща,

при употреблении заражённых продуктов и воды,

от вдыхания пыли заражённого грызунами зерна,

сена,

соломы.