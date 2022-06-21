Эксперт Роспотребнадзора: привезённые издалека ягоды опасны из-за радиации

Глава отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Подмосковью Надежда Раева сообщила, что некоторые лесные ягоды могут быть заражены радиацией. По словам специалиста, продукты собирают рядом с Чернобыльской АЭС и продают в российских регионах.

Как напомнила эксперт, из-за радиации возникает лучевая болезнь. Также у людей может снизиться иммунитет, предупредила Раева. Вместе с этим она заявила, что опасность ягод зависит от степени их загрязнения.

"Если речь не идёт о серьёзных значениях, то человек не сможет за один раз съесть столько ягод, чтобы заболеть", — сказала представитель Роспотребнадзора, передаёт интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ранее соучредитель фермы "Коломенская ягода" Степан Симаков рассказал, как приобрести качественную клубнику. По данным специалиста, вкусные ягоды имеют насыщенный аромат.