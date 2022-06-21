Глава отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Подмосковью Надежда Раева сообщила, что некоторые лесные ягоды могут быть заражены радиацией. По словам специалиста, продукты собирают рядом с Чернобыльской АЭС и продают в российских регионах.
Как напомнила эксперт, из-за радиации возникает лучевая болезнь. Также у людей может снизиться иммунитет, предупредила Раева. Вместе с этим она заявила, что опасность ягод зависит от степени их загрязнения.
"Если речь не идёт о серьёзных значениях, то человек не сможет за один раз съесть столько ягод, чтобы заболеть", — сказала представитель Роспотребнадзора, передаёт интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Ранее соучредитель фермы "Коломенская ягода" Степан Симаков рассказал, как приобрести качественную клубнику. По данным специалиста, вкусные ягоды имеют насыщенный аромат.
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