Нижегородские врачи провели в областной клинической больнице имени Семашко сложнейшую операцию по удалению тканей лица, поражённых так называемой "чёрной плесенью". Об этом пишет newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу медучреждения.
По информации издания, пациент поступил в больницу из ковид-госпиталя. У него диагностировали мукормикоз — грибковую инфекцию. Как пояснили медики, это заболевание чаще всего выявляют у людей с ослабленным иммунитетом, которые перенесли коронавирусную инфекцию.
Врачи решили провести операцию по удалению "чёрной плесени", чтобы улучшить состояние больного.
В пресс-службе областной клинической больницы поделились, что операция прошла успешно, пациент идёт на поправку.
Ранее инфекционист Александр Горелов рассказал, какие условия способствуют появлению "чёрной плесени". Он отметил, что заболевание может развиться у пациентов с сахарным диабетом, при иммунодефиците или неграмотном применении гормональных и антибактериальных средств.
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