Врачи из Нижегородской области впервые удалили "чёрную плесень" с лица пациента

Нижегородские врачи провели в областной клинической больнице имени Семашко сложнейшую операцию по удалению тканей лица, поражённых так называемой "чёрной плесенью". Об этом пишет newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

По информации издания, пациент поступил в больницу из ковид-госпиталя. У него диагностировали мукормикоз — грибковую инфекцию. Как пояснили медики, это заболевание чаще всего выявляют у людей с ослабленным иммунитетом, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

Врачи решили провести операцию по удалению "чёрной плесени", чтобы улучшить состояние больного.

В пресс-службе областной клинической больницы поделились, что операция прошла успешно, пациент идёт на поправку.

Ранее инфекционист Александр Горелов рассказал, какие условия способствуют появлению "чёрной плесени". Он отметил, что заболевание может развиться у пациентов с сахарным диабетом, при иммунодефиците или неграмотном применении гормональных и антибактериальных средств.