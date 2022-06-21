Врач Ищенко посоветовала находиться в бане до седьмого пота для очищения лимфы

Врач-инфекционист, нутрициолог Светлана Ищенко назвала баню секретом своего здоровья. Она перечислила правила посещения бани для получения максимальной пользы для организма.

Доктор рекомендует воздержаться от приёма пищи за два часа до банных процедур. Непосредственно перед походом в баню полезно выпить чай или отвар с имбирем и корицей для улучшения кровотока и расширения сосудов. В бане можно пользоваться скрабами для кожи, сделав их самостоятельно из соли и соды в равных пропорциях с добавлением мёда и оливкового масла.

Важно, чтобы температура в бане не превышала 65 градусов.

"Люди идут в баню, чтобы очистить организм, поэтому важен лимфоотток. Это делается для того, чтобы очищать "канализацию" наших клеток — лимфатическую систему. И по физиологии при температуре +65°C лимфа будет жидкая. Иначе лимфа превращается в кисель и её выброс затрудняется", — объясняет врач.

Первый заход в парилку не должен превышать 5 минут, последующие — 15 минут. Ищенко отметила важность пребывания в бане до седьмого пота для максимального очищения лимфатической системы.

"Первый̆ пот нужно смывать. В идеале в баню ходить нужно до седьмого пота. Седьмой пот уже чистенький̆", — резюмировала доктор.