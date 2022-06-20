Репродуктолог Наталья Демидова сообщила, что послеродовой депрессией страдают до 15% мам. Как предупредила специалист, близкие люди женщины могут не заметить её опасное состояние.
По информации эксперта, "звоночками" являются следующие симптомы:
"Это может высмеиваться и отторгаться окружением: "А мы тоже рожали и тоже не высыпались!" — подчеркнула репродуктолог, слова которой передаёт Общественная Служба Новостей.
Как объяснила собеседница издания, послеродовая депрессия возникает на фоне гормональных изменений и адаптации к роли мамы. Чтобы уберечь женщину от расстройства, необходимы забота близких людей и помощь специалиста, заключила Демидова.
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