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Врач Курганская: ощущение сухости во рту сигнализирует о заболеваниях ЖКТ

Здоровье

Частое ощущение сухости и липкости во рту может сигнализировать о заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Наталья Курганская.

Врач Курганская: ощущение сухости во рту сигнализирует о заболеваниях ЖКТ

В интервью Москве 24 она отметила, что у пациентов, которые жалуются на сухость во рту, часто выявляют гастрит, холецистит и дуоденит. Как пояснила специалист, изжога, горький привкус, белый или жёлтый налёт на языке также свидетельствуют о наличии этих заболеваний.

Кроме того, Курганская подчеркнула, что сухость и липкость во рту являются симптомами развивающегося синдрома Шегрена — аутоиммунного поражения соединительной ткани.

"Чтобы выявить заболевание, делают анализ крови и биопсию слюнных желез", — сказала врач.

Она добавила, что при булимии, анорексии, повреждении нервов области головы и шеи пациент тоже может ощущать сухость во рту. По её словам, дискомфорт в ротовой полости нередко вызывают и препараты для лечения депрессии, высокого давления, антигистаминные, противоотёчные и обезболивающие средства.

Распространённые осложнения синдрома сухости во рту — кариес, гингивит и грибковые инфекции, заключила Курганская.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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