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Мануальный терапевт: при сидячей работе нужно вставать каждые полчаса

Здоровье

Из-за долгого сидения на стуле страдает в первую очередь позвоночник, но не только. Офисная работа может привести к различным заболеваниям, избежать которых можно, усвоив ряд полезных привычек. Об этом рассказал мануальный терапевт Роланд Будаев.

Мануальный терапевт: при сидячей работе нужно вставать каждые полчаса

Специалист в интервью Общественной Службе Новостей объяснил, что при работе за столом важно следить за мышью и осанкой. Рабочее место должно быть правильно оборудовано, а монитор отрегулирован по высоте. Он должен находиться на уровне глаз.

Клавиатуру нужно держать близко к себе, а мыши не стоит позволять "убегать" слишком далеко, чтобы за ней не приходилось тянуться, добавил эксперт.

По его словам, необходимо контролировать и позу: нельзя скрещивать ноги, поскольку это может привести к проблемам с кровообращением и дополнительной нагрузке на нижнюю часть спины.

Также нужно вставать со своего места каждые полчаса и делать перерыв на 1-2 минуты, рассказал собеседник издания. В это время можно походить вокруг стола и выпить воды, чтобы не допустить обезвоживания.

Общаться по телефону тоже нужно правильно. Не стоит держать телефонную трубку между шеей и плечом. Стоит подумать о том, чтобы приобрести гарнитуру, которая даст возможность рукам оставаться свободными. Это позволит сохранить здоровую осанку, заключил доктор.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Елена Андреева
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