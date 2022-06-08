Руководитель Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что отечественные учёные проверяют новые препараты против оспы. Также министр указал на важность совместной работы стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) при возникновении угрозы.
"Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения", — заявил глава российского ведомства во время пресс-конференции с журналистами.
Вместе с этим Мурашко назвал вирус оспы обезьян новым вызовом для системы здравоохранения. Как подчеркнул политик, членам ШОС необходимо сформулировать подходы к реагированию на подобные опасности.
Ранее зампред Госдумы РФ Ирина Яровая связала появление оспы обезьян и детского гепатита с деятельностью биолабораторий США на территории Украины.
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