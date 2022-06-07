Мода на здоровый образ жизни и правильный рацион глобально не решает проблему переедания и пищевых расстройств. Эта тема сейчас касается не только взрослых, но и детей. С их питанием проблемы возникают из-за нескольких факторов. Об этом рассказала психолог Екатерина Яковлева.
Специалист объяснила, в беседе с ФАН, что к расстройству пищевого поведения у детей чаще всего приводят ошибки родителей.
Так, очень сильно влияние социальных факторов, заметила эксперт. На детскую психику воздействует информация, которую преподносят СМИ. В разных источниках публикуется много непроверенной информации, поэтому не просто разобраться, где правда, а где ложь не только детям, но и взрослым. А некоторые советы от блогеров могут быть опасны для здоровья, предостерегла собеседник издания.
Кроме того, очень сильное влияет на детей оказывает пример старших из близкого круга общения — учителей, тренеров, родителей, добавила эксперт. И тут нужно взрослым быть очень аккуратными в поведении и высказываниях.
Негативную роль играет и недостаток времени для приёма пищи. Обед должен по нормам занимать не менее 20 минут. Во время учёбы у ребёнка часто нет этого, поэтому поменять привычку есть наспех можно летом, в период школьных каникул, заключила психолог.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.