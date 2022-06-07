Психолог: ошибки родителей приводят к расстройству пищевого поведения у детей

Мода на здоровый образ жизни и правильный рацион глобально не решает проблему переедания и пищевых расстройств. Эта тема сейчас касается не только взрослых, но и детей. С их питанием проблемы возникают из-за нескольких факторов. Об этом рассказала психолог Екатерина Яковлева.

Специалист объяснила, в беседе с ФАН, что к расстройству пищевого поведения у детей чаще всего приводят ошибки родителей.

Так, очень сильно влияние социальных факторов, заметила эксперт. На детскую психику воздействует информация, которую преподносят СМИ. В разных источниках публикуется много непроверенной информации, поэтому не просто разобраться, где правда, а где ложь не только детям, но и взрослым. А некоторые советы от блогеров могут быть опасны для здоровья, предостерегла собеседник издания.

Кроме того, очень сильное влияет на детей оказывает пример старших из близкого круга общения — учителей, тренеров, родителей, добавила эксперт. И тут нужно взрослым быть очень аккуратными в поведении и высказываниях.

Негативную роль играет и недостаток времени для приёма пищи. Обед должен по нормам занимать не менее 20 минут. Во время учёбы у ребёнка часто нет этого, поэтому поменять привычку есть наспех можно летом, в период школьных каникул, заключила психолог.