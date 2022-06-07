Пациент, инфицированный оспой обезьян, наиболее заразен при появлении сыпи. Об этом сообщил врач Владимир Болибок.
По его словам, вирус начинает выделяться через дефекты слизистой и кожи. При этом он отметил, что заразность при локальных вспышках зависит от того, в каких бытовых условиях находится человек.
"В антисанитарных условиях у бедных слоёв африканского населения от одного больного может заразиться вся семья", — сказал врач в интервью URA.RU.
Он подчеркнул: в последние годы оспа обезьян практически не передавалась от человека к человеку среди жителей Европы.
Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что пациенты с иммунодефицитом, дети, подростки, беременные женщины и пожилые люди наиболее подвержены риску заражения оспой обезьян. Как пояснил специалист, в течение трёх недель с момента появления симптомов пациенту нужна изоляция.
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