Врач Болибок: пациент с оспой обезьян наиболее заразен при появлении сыпи

Пациент, инфицированный оспой обезьян, наиболее заразен при появлении сыпи. Об этом сообщил врач Владимир Болибок.

По его словам, вирус начинает выделяться через дефекты слизистой и кожи. При этом он отметил, что заразность при локальных вспышках зависит от того, в каких бытовых условиях находится человек.

"В антисанитарных условиях у бедных слоёв африканского населения от одного больного может заразиться вся семья", — сказал врач в интервью URA.RU.

Он подчеркнул: в последние годы оспа обезьян практически не передавалась от человека к человеку среди жителей Европы.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что пациенты с иммунодефицитом, дети, подростки, беременные женщины и пожилые люди наиболее подвержены риску заражения оспой обезьян. Как пояснил специалист, в течение трёх недель с момента появления симптомов пациенту нужна изоляция.