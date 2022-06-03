Репродуктологи: стресс грозит человеку бесплодием

По данным специалистов-репродуктологов, стресс оказывает негативное влияние на репродуктивную систему человека. Статистика утверждает, что с 2020 года количество семей, у которых не получается зачать малыша естественным путём, увеличилось.

Как объяснила репродуктолог Наталья Демидова в разговоре с Общественной Службой Новостей, стресс нарушает работу всей репродуктивной системы из-за блокировки выработки основного гормона. В качестве реакции на стресс организм оставляет лишь самые важные физиологические функции, а менее значимые — просто "выключает".

"С физиологической — это нарушение гормонального статуса. Из-за постоянной выработки гормона стресса идет синдром истощения надпочечников. И, как следствие, переключение выработки гормонов, за счет чего может пропадать овуляция, нарушаются механизмы гормональной регуляции. Плюс у нас есть гормон гипофиза, который будет также подавлять овуляцию", — объяснила врач Ксения Камалова.

Поэтому каждой паре в период планирования беременности врачи советуют снизить количество стресса, высыпаться, чередовать труд с отдыхом, правильно питаться и практиковать умеренные физические нагрузки.