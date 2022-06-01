Врач Королёва: нехватка воды в организме приводит к снижению обмена веществ

Врач-диетолог Маргарита Королёва предупредила, что нехватка воды в организме может стать причиной пониженного обмена веществ. Помимо этого, недостаточное потребление жидкости ведёт к интоксикации и сбоям в работе сердечно-сосудистой системы.

Специалист в беседе с изданием "Москва 24" напомнила, что вода крайне важна для поддержания нормальной жизнедеятельности и здоровья, она участвует во всех биохимических и метаболических процессах. А ощущение даже небольшой жажды это признак замедления скорости обмена веществ на треть.

Королёва подчеркнула, что, помимо этого, вода помогает выводить из организма отработанные материалы — токсины, а нехватка жидкости грозит человеку интоксикацией.

"Объем циркулирующей крови тоже во многом определяется количеством жидкости в организме. Безусловно, при недостатке воды нарушается работа сердечно-сосудистой системы, вплоть до получения сосудистых катастроф", — добавила Королева.

В течение дня каждый человек должен равномерно выпивать достаточное количество жидкости, не менее 30 граммов на каждый килограмм веса, уточнила врач.