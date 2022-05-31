Частая одышка и утренний кашель с мокротой говорят о наличии хронической обструктивной болезни легких у курильщиков.
Об этом рассказала Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.
По её словам, хроническая обструктивная болезнь лёгких — это когда из-за взвеси табачного дыма начинают разрушаться лёгочные альвеолы.
"То есть тот дыхательный эпителий, с помощью которого происходит газообмен у нас в легких", — поясняет медик.
На заболевание указывают важные признаки. Первый — это утренний кашель, рассказывает врач и подчёркивает, что утром курильщик, как правило, долго кашляет "с мокротой".
Второй наиболее грозный признак — одышка при небольшой физнагрузке. И если ранее спокойно человек мог подниматься по лестнице, то потом он внезапно начинает "задыхаться" и ему нужна передышка. При этом симптоме одышка появляется даже при ходьбе по ровной местности, отмечает Чернышова.
"Главное — не допустить дальнейшего ухудшения. А каждая простуда, каждое обострение заболевания еще больше ухудшает ситуацию", — говорит врач.
Пока не поздно, специалист советует срочно отказаться от курения, а если продолжать курить, то всё закончится плачевно.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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