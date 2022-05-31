Жители Башкирии обеспокоены из-за риска вспышки холеры на территории республики. Граждан успокоила замглавы регионального Роспотребнадзора Галина Пермина, об этом пишет mkset.ru.

"Роспотребнадзор настороже и даёт заинтересованным организациям предписания. В тёплые летние месяцы, это июль-август, в эти месяцы у нас организован мониторинг поверхностных вод водоёмов. Проводится отбор проб на холерный вибрион", — рассказала специалист.

Пермина также предупредила тех, кто планирует отдыхать в странах Африки: соблюдение правил гигиены значительно снизит риск заражения.

Ранее академик РАН Вадим Покровский заявил, что холера может атаковать людей, которые сейчас находятся в зоне боевых действий на Украине. Он пояснил, что массовые вспышки холеры возможны в случае попадания возбудителя в воду. В этом плане риск велик в зоне конфликта на украинской территории, где из-за военных действий население лишается безопасных источников воды.

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