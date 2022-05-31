Врач Королёва: при метаболических заболеваниях нужно отказаться от мороженого

Пациентам с метаболическими заболеваниями следует отказаться от употребления мороженого. Об этом сообщила врач-диетолог Маргарита Королёва.

По словам доктора медицинских наук, в мороженом содержится жир и сахар, которые вредны при метаболических нарушениях, связанных с углеводным обменом, избыточным весом, инсулинорезистентностью и диабетом.

"С таким продуктом питания можно как на дрожжах продолжать набирать вес", — сказала Королёва в интервью Москве 24.

Кроме того, диетолог порекомендовала воздержаться от употребления мороженого в случае непереносимости молочных компонентов и отдельных ингредиентов продукта. В этой ситуации, пояснила специалист, иммунная система может ответить аллергической реакцией.

Также Королёва добавила, что мороженое не стоит покупать детям во время простуды. Она подчеркнула: внутренние органы у них расположены близко друг к другу, поэтому принятие холодного продукта способно распространить болезнь на нижний отдел дыхательных путей.