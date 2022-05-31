Пациентам с метаболическими заболеваниями следует отказаться от употребления мороженого. Об этом сообщила врач-диетолог Маргарита Королёва.
По словам доктора медицинских наук, в мороженом содержится жир и сахар, которые вредны при метаболических нарушениях, связанных с углеводным обменом, избыточным весом, инсулинорезистентностью и диабетом.
"С таким продуктом питания можно как на дрожжах продолжать набирать вес", — сказала Королёва в интервью Москве 24.
Кроме того, диетолог порекомендовала воздержаться от употребления мороженого в случае непереносимости молочных компонентов и отдельных ингредиентов продукта. В этой ситуации, пояснила специалист, иммунная система может ответить аллергической реакцией.
Также Королёва добавила, что мороженое не стоит покупать детям во время простуды. Она подчеркнула: внутренние органы у них расположены близко друг к другу, поэтому принятие холодного продукта способно распространить болезнь на нижний отдел дыхательных путей.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.