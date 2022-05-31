Когда человек быстро худеет, сброшенные килограммы, как правило, снова возвращаются. Об этом заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
По её словам, при резком похудении также велика вероятность срывов. Специалист порекомендовала россиянам пройти комплексное обследование для выявления проблем со здоровьем. Только после этого, пояснила диетолог, нужно переходить к изменению питания и физическим упражнениям.
Она подчеркнула: похудение должно быть безопасным и плавным.
"Недостаточно посидеть на кратковременной диете и опять вернуться к прежнему образу жизни. Необходимо менять физическую активность, питание полностью менять", — сказала Русакова в интервью URA.RU.
Кроме того, специалист добавила, что обычно пациенты набирают лишние килограммы в течение нескольких лет, поэтому врачи нередко выявляют у них такие опасные заболевания, как сахарный диабет, повышенное давление, нарушение функций печени и почек.
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