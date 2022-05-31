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Автор Юлия Миленина

Диетолог Русакова: сброшенные килограммы могут вернуться при быстром похудении

Здоровье

Когда человек быстро худеет, сброшенные килограммы, как правило, снова возвращаются. Об этом заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Диетолог Русакова: сброшенные килограммы могут вернуться при быстром похудении

По её словам, при резком похудении также велика вероятность срывов. Специалист порекомендовала россиянам пройти комплексное обследование для выявления проблем со здоровьем. Только после этого, пояснила диетолог, нужно переходить к изменению питания и физическим упражнениям.

Она подчеркнула: похудение должно быть безопасным и плавным.

"Недостаточно посидеть на кратковременной диете и опять вернуться к прежнему образу жизни. Необходимо менять физическую активность, питание полностью менять", — сказала Русакова в интервью URA.RU.

Кроме того, специалист добавила, что обычно пациенты набирают лишние килограммы в течение нескольких лет, поэтому врачи нередко выявляют у них такие опасные заболевания, как сахарный диабет, повышенное давление, нарушение функций печени и почек.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Темы похудение сахарный диабет
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