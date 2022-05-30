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Автор Юлия Миленина

Диетолог Арзамасцев: пациентам с гипертонией следует пить чай с осторожностью

Здоровье

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев объяснил, при каких заболеваниях пациентам лучше отказаться от употребления чая.

Диетолог Арзамасцев: пациентам с гипертонией следует пить чай с осторожностью

По его словам, чай следует пить с осторожностью людям с гипертонией, ведь в нём содержится кофеин. Как пояснил специалист, крепко заваренный напиток может повышать давление.

Кроме того, врач порекомендовал ограничить употребление чая пациентам с подагрой и острыми заболеваниями желудка.

"Напиток может стимулировать ухудшение ситуации", — сказал Арзамасцев в интервью Москве 24.

Он также добавил, что крепко заваренный чай нередко наносит вред тем, кто страдает бессонницей. Из-за кофеина, пояснил врач, пациенты, как правило, лишаются здорового сна.

Ранее диетолог Маргарита Королёва предупреждала, что употребление горячего чая может привести к развитию рака пищевода, ведь он обжигает полость рта, травмируя внутренние органы.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Темы гипертония
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