Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев объяснил, при каких заболеваниях пациентам лучше отказаться от употребления чая.
По его словам, чай следует пить с осторожностью людям с гипертонией, ведь в нём содержится кофеин. Как пояснил специалист, крепко заваренный напиток может повышать давление.
Кроме того, врач порекомендовал ограничить употребление чая пациентам с подагрой и острыми заболеваниями желудка.
"Напиток может стимулировать ухудшение ситуации", — сказал Арзамасцев в интервью Москве 24.
Он также добавил, что крепко заваренный чай нередко наносит вред тем, кто страдает бессонницей. Из-за кофеина, пояснил врач, пациенты, как правило, лишаются здорового сна.
Ранее диетолог Маргарита Королёва предупреждала, что употребление горячего чая может привести к развитию рака пищевода, ведь он обжигает полость рта, травмируя внутренние органы.
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