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Автор Елена Федорова

Риски заражения оспой обезьян оценили в Хабаровске: оснований для паники нет

Здоровье

Дойдёт ли оспа обезьян, из-за которой сейчас поднимает тревогу вся мировая общественность, до Хабаровского края, ответили в региональном правительстве, об этом пишет transsibinfo.com.

Риски заражения оспой обезьян оценили в Хабаровске: оснований для паники нет

Заместитель председателя ведомства Евгений Никонов призвал не поддаваться панике.

"У жителей края оснований для паники нет, в России не зафиксировано ни одного случая заболевания оспой обезьян. Кроме того, благодаря вакцинации, проводимой до 1980 года, сформирована иммунная прослойка", — сказал он.

Ранее специалисты ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора заявили, что вакцины от ветрянки и краснухи не защитят население от оспы обезьян. Эксперты объяснили, что эти инфекции относятся к разным семействам вирусов.

Отметим, что Роспотребнадзор принимает меры для недопущения завоза в РФ оспы обезьян. В ведомстве считают крайне низкой вероятность проникновения заболевания в Россию.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
Темы россия оспа обезьян хабаровский край
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Риски заражения оспой обезьян оценили в Хабаровске: оснований для паники нет
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