Риски заражения оспой обезьян оценили в Хабаровске: оснований для паники нет

Дойдёт ли оспа обезьян, из-за которой сейчас поднимает тревогу вся мировая общественность, до Хабаровского края, ответили в региональном правительстве, об этом пишет transsibinfo.com.

Заместитель председателя ведомства Евгений Никонов призвал не поддаваться панике.

"У жителей края оснований для паники нет, в России не зафиксировано ни одного случая заболевания оспой обезьян. Кроме того, благодаря вакцинации, проводимой до 1980 года, сформирована иммунная прослойка", — сказал он.

Ранее специалисты ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора заявили, что вакцины от ветрянки и краснухи не защитят население от оспы обезьян. Эксперты объяснили, что эти инфекции относятся к разным семействам вирусов.

Отметим, что Роспотребнадзор принимает меры для недопущения завоза в РФ оспы обезьян. В ведомстве считают крайне низкой вероятность проникновения заболевания в Россию.