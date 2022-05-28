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Автор Игорь Рябов

Диетолог заявил об отсутствии вреда здоровью при повторном заваривании чая

Здоровье

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург заявил, что многократное заваривание чая вреда здоровью не принесёт, однако польза от напитка может снизиться.

Диетолог заявил об отсутствии вреда здоровью при повторном заваривании чая

Мастера чая утверждают, что зелёный чай нужно заваривать несколько раз, чтобы по-разному раскрыть его вкус и аромат, отметил диетолог.

"Данных, подтвержденных научно, о вреде повторного заваривания нет", — сказал Гинзбург в беседе с Народными Новостями.

По его словам, больше полезных веществ содержится в зелёном чае. Не зря его используют в традиционной индийской и китайской медицине. Этот напиток богат катехинами — органическими веществами из группы флавоноидов, которые являются сильными антиоксидантами, защищающими организм от вредного воздействия окружающей среды.

Катехины способны не только оздоравливать, но и омолаживать организм, отметил диетолог. Также они препятствуют возникновению и развитию злокачественных опухолей, добавил он.

Если сравнивать чёрный и зелёный чай, то первый больше тонизирует, чем оздоравливает, подчеркнул Гинзбург.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Елена Андреева
Темы михаил гинзбург
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