Диетолог заявил об отсутствии вреда здоровью при повторном заваривании чая

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург заявил, что многократное заваривание чая вреда здоровью не принесёт, однако польза от напитка может снизиться.

Мастера чая утверждают, что зелёный чай нужно заваривать несколько раз, чтобы по-разному раскрыть его вкус и аромат, отметил диетолог.

"Данных, подтвержденных научно, о вреде повторного заваривания нет", — сказал Гинзбург в беседе с Народными Новостями.

По его словам, больше полезных веществ содержится в зелёном чае. Не зря его используют в традиционной индийской и китайской медицине. Этот напиток богат катехинами — органическими веществами из группы флавоноидов, которые являются сильными антиоксидантами, защищающими организм от вредного воздействия окружающей среды.

Катехины способны не только оздоравливать, но и омолаживать организм, отметил диетолог. Также они препятствуют возникновению и развитию злокачественных опухолей, добавил он.

Если сравнивать чёрный и зелёный чай, то первый больше тонизирует, чем оздоравливает, подчеркнул Гинзбург.