Диетолог Королёва: отказ от соли приводит к нарушению работы нервной системы

Полный отказ от употребления соли может привести к нарушению работы нервной системы. Об этом заявила врач-диетолог Маргарита Королёва.

По её словам, соль участвует в передаче нервного импульса. Она подчеркнула: если не будет соли в рационе, появятся проблемы неврологического характера. Кроме того, пациент столкнётся с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

"Соль — это ключевой потенциал и правильное поступление компонентов для работы клетки, её функционирования и своевременного выведения из состава клетки отработанных метаболитов", — сказала Королёва в интервью Москве 24.

Она добавила, что соляная кислота задействована в работе пищеварительной системы и особенно важна в переработке поступающего белка. Как пояснила диетолог, ежесуточно нужно употреблять порядка 10 граммов соли, однако пациентам, страдающим от гипертонии, следует уменьшить её количество для нормализации артериального давления.

Специалист порекомендовала отказаться от блюд с большим количеством соли после 16:00, чтобы не было задержки жидкости.