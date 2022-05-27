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Автор Юлия Миленина

Диетолог Королёва: отказ от соли приводит к нарушению работы нервной системы

Здоровье

Полный отказ от употребления соли может привести к нарушению работы нервной системы. Об этом заявила врач-диетолог Маргарита Королёва.

Диетолог Королёва: отказ от соли приводит к нарушению работы нервной системы

По её словам, соль участвует в передаче нервного импульса. Она подчеркнула: если не будет соли в рационе, появятся проблемы неврологического характера. Кроме того, пациент столкнётся с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

"Соль — это ключевой потенциал и правильное поступление компонентов для работы клетки, её функционирования и своевременного выведения из состава клетки отработанных метаболитов", — сказала Королёва в интервью Москве 24.

Она добавила, что соляная кислота задействована в работе пищеварительной системы и особенно важна в переработке поступающего белка. Как пояснила диетолог, ежесуточно нужно употреблять порядка 10 граммов соли, однако пациентам, страдающим от гипертонии, следует уменьшить её количество для нормализации артериального давления.

Специалист порекомендовала отказаться от блюд с большим количеством соли после 16:00, чтобы не было задержки жидкости.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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