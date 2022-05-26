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Автор Елена Былкина

Гинцбург об оспе обезьян: "В клиническом плане это будет очень опасно"

Здоровье

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург дал прогноз по поводу распространения оспы обезьян.

Гинцбург об оспе обезьян: "В клиническом плане это будет очень опасно"

Разработчик российской вакцины от коронавируса объяснил, какую угрозу для человечества представляет новое вирусное заболевание.

"Обезьяны сами пострадали, скорее всего, они заразились от грызунов (крыс, мышей), которые являются основными переносчиками этого вируса", — объяснил учёный.

Гинцбург предположил, что распространение болезни может пойти по негативному сценарию.

"Если оспа обезьян начнёт массово передаваться от человека к человеку, то возможно возникновение вариантов с повышенной вирулентностью. В эпидемиологическом и клиническом плане это будет очень опасно", — отметил глава центра Гамалеи.

Ранее доктор Александр Мясников привёл список бактерий и вирусов, которые биотеррористы могут использоваться в качестве оружия. В их числе оказалась и оспа обезьян.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Темы оспа обезьян александр гинцбург александр мясников
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