Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург дал прогноз по поводу распространения оспы обезьян.

Разработчик российской вакцины от коронавируса объяснил, какую угрозу для человечества представляет новое вирусное заболевание.

"Обезьяны сами пострадали, скорее всего, они заразились от грызунов (крыс, мышей), которые являются основными переносчиками этого вируса", — объяснил учёный.

Гинцбург предположил, что распространение болезни может пойти по негативному сценарию.

"Если оспа обезьян начнёт массово передаваться от человека к человеку, то возможно возникновение вариантов с повышенной вирулентностью. В эпидемиологическом и клиническом плане это будет очень опасно", — отметил глава центра Гамалеи.

Ранее доктор Александр Мясников привёл список бактерий и вирусов, которые биотеррористы могут использоваться в качестве оружия. В их числе оказалась и оспа обезьян.

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