"Вектор": вакцины от ветрянки и краснухи не спасут от оспы обезьян

Специалисты ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора заявили, что вакцины от ветрянки и краснухи не защитят население от оспы обезьян, об этом пишет newizv.ru.

Эксперты объяснили, что эти инфекции относятся к разным семействам вирусов.

"Возбудителем ветряной оспы является вирус Varicella Zoster, относящийся к семейству герпетических вирусов. Возбудитель краснухи — РНК-содержащий вирус, который принадлежит к семейству Togaviridae рода Rubivirus", — рассказали RT в пресс-службе научного учреждения.

Оспа обезьян, из-за которой сейчас поднимает тревогу вся мировая общественность, является ортопоксвирусом. Поэтому переболевшие краснухой и ветрянкой не защищены от неё.

Ранее врач из Ростова заявил, что прививать от оспы обезьян, если возникнет такая необходимость, будут только рождённых после 1980 года. Он объяснил, что многие уже вакцинированы. Всем родившимся до 1980 года делали прививку от оспы, поэтому "советская вакцина наверняка убережёт от заражения вирусом обезьян", рассказал специалист.

Отметим, что Роспотребнадзор принимает меры для недопущения завоза в РФ оспы обезьян. В ведомстве считают крайне низкой вероятность проникновения заболевания в Россию.