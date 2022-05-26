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Автор Елена Федорова

"Вектор": вакцины от ветрянки и краснухи не спасут от оспы обезьян

Здоровье

Специалисты ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора заявили, что вакцины от ветрянки и краснухи не защитят население от оспы обезьян, об этом пишет newizv.ru.

"Вектор": вакцины от ветрянки и краснухи не спасут от оспы обезьян

Эксперты объяснили, что эти инфекции относятся к разным семействам вирусов.

"Возбудителем ветряной оспы является вирус Varicella Zoster, относящийся к семейству герпетических вирусов. Возбудитель краснухи — РНК-содержащий вирус, который принадлежит к семейству Togaviridae рода Rubivirus", — рассказали RT в пресс-службе научного учреждения.

Оспа обезьян, из-за которой сейчас поднимает тревогу вся мировая общественность, является ортопоксвирусом. Поэтому переболевшие краснухой и ветрянкой не защищены от неё.

Ранее врач из Ростова заявил, что прививать от оспы обезьян, если возникнет такая необходимость, будут только рождённых после 1980 года. Он объяснил, что многие уже вакцинированы. Всем родившимся до 1980 года делали прививку от оспы, поэтому "советская вакцина наверняка убережёт от заражения вирусом обезьян", рассказал специалист.

Отметим, что Роспотребнадзор принимает меры для недопущения завоза в РФ оспы обезьян. В ведомстве считают крайне низкой вероятность проникновения заболевания в Россию.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
Темы оспа обезьян
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