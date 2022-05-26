При покупке продуктов с рук у неизвестных лиц всегда есть риск подхватить какую-нибудь инфекцию. И это особенно опасно летом. Об этом рассказала терапевт Людмила Лапа в беседе с "Вечерней Москвой".
По словам врача, летом трудно обеспечить надлежащие условия для хранения большинства продуктов. Речь идёт о фруктах, овощах и не только. Особенно опасны летом плесень и гниль на продуктах.
Кишечная палочка, кокковые, грибковые и другие возбудители опасных болезней могут распространяться через продажу с рук людьми, которые уже больны. Инфекции могут вызвать диарею и другие неприятные последствия различной степени тяжести, пояснила эксперт.
Терапевт посоветовала внимательно следить за соблюдением продавцом санитарных норм, обращать внимание на упаковку продукта.
Потенциальную опасность для здоровья представляет хранение продуктов в открытом виде и контакт с голыми руками продавца на улице, заключила Лапа.
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