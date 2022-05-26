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Автор Максим Александров

Терапевт: продукты "с рук" летом покупать опасно из-за риска заражения инфекцией

Здоровье

При покупке продуктов с рук у неизвестных лиц всегда есть риск подхватить какую-нибудь инфекцию. И это особенно опасно летом. Об этом рассказала терапевт Людмила Лапа в беседе с "Вечерней Москвой".

Терапевт: продукты "с рук" летом покупать опасно из-за риска заражения инфекцией

По словам врача, летом трудно обеспечить надлежащие условия для хранения большинства продуктов. Речь идёт о фруктах, овощах и не только. Особенно опасны летом плесень и гниль на продуктах.

Кишечная палочка, кокковые, грибковые и другие возбудители опасных болезней могут распространяться через продажу с рук людьми, которые уже больны. Инфекции могут вызвать диарею и другие неприятные последствия различной степени тяжести, пояснила эксперт.

Терапевт посоветовала внимательно следить за соблюдением продавцом санитарных норм, обращать внимание на упаковку продукта.

Потенциальную опасность для здоровья представляет хранение продуктов в открытом виде и контакт с голыми руками продавца на улице, заключила Лапа.

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Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Елена Андреева
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