В Роспотребнадзоре заявили о безопасности продуктов с маркировкой "Е"

На многих упаковке многих продуктов сейчас можно встретить буквенный индекс "Е". Однако опасаться такого обозначения не стоит. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что "Е" — сокращение от слова "Европа". А добавки, которые маркируют таким индексом используются для того, чтобы продукты имели лучший цвет, вкус, запах и дольше сохраняли свои качества. И для здоровья человека они не вредны.

Часто так обозначают натуральные вещества, например, витамин В2 (Е-101), паприку (Е-160), куркумин (Е-100) или хлорофилл (Е-140). Кроме того, пищевые добавки делятся на несколько групп: красители, консерванты, стабилизаторы, антиокислители, эмульгаторы, усилители вкуса и запаха и другие.

При этом в Роспотребндзоре всё же посоветовали не слишком увлекаться продуктами с большим количеством добавок, а выбирать еду осознанно и внимательно читать надписи на этикетке.

"При чрезмерном употреблении это может вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции, заболевания печени, почек. Чрезмерное употребление продуктов с усилителями вкуса повлияет на пищевые привычки: продукты без добавок будут казаться безвкусными", — пояснили в санитарном ведомстве.