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Автор Максим Александров

В Роспотребнадзоре заявили о безопасности продуктов с маркировкой "Е"

Здоровье

На многих упаковке многих продуктов сейчас можно встретить буквенный индекс "Е". Однако опасаться такого обозначения не стоит. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре заявили о безопасности продуктов с маркировкой "Е"

В ведомстве пояснили, что "Е" — сокращение от слова "Европа". А добавки, которые маркируют таким индексом используются для того, чтобы продукты имели лучший цвет, вкус, запах и дольше сохраняли свои качества. И для здоровья человека они не вредны.

Часто так обозначают натуральные вещества, например, витамин В2 (Е-101), паприку (Е-160), куркумин (Е-100) или хлорофилл (Е-140). Кроме того, пищевые добавки делятся на несколько групп: красители, консерванты, стабилизаторы, антиокислители, эмульгаторы, усилители вкуса и запаха и другие.

При этом в Роспотребндзоре всё же посоветовали не слишком увлекаться продуктами с большим количеством добавок, а выбирать еду осознанно и внимательно читать надписи на этикетке.

"При чрезмерном употреблении это может вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции, заболевания печени, почек. Чрезмерное употребление продуктов с усилителями вкуса повлияет на пищевые привычки: продукты без добавок будут казаться безвкусными", — пояснили в санитарном ведомстве.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Елена Андреева
Темы дом семья россия роспотребнадзор
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В Роспотребнадзоре заявили о безопасности продуктов с маркировкой "Е"
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