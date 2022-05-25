Диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности злоупотребления диетическим хлебом.

Врач объяснила, что иногда производители вводят потребителей в заблуждение, заявляя "лукавый" состав продукта.

"Внесли немного отрубей, но они стоят в самом конце состава, а на первом плане какой-нибудь глюкозный сироп. Пишут не сахар, а что-то такое завуалированное", — цитирует слова Соломатиной NEWS.ru.

Диетолог предостерегла от злоупотребления таким хлебом, так как он повышает уровень глюкозы в крови. Подлинные диетический хлебцы выпекаются из цельного зерна. Такой хлеб будет способствовать снижению веса.

"Калорийность все равно достаточно высокая, она остается такая же и никуда не девается. Просто калорийность выдается порционно, то есть человек долгое время чувствует себя работоспособным и не захочет быстро есть, в отличие от белой булки, — отметила Соломатина.

Ранее диетолог назвала самый вредный вид чая.

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