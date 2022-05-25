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Автор Камиль Джабраилов

Попова призвала не спешить прививаться от оспы обезьян

Здоровье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала пока не прививаться от оспы обезьян. Это заболевание не опаснее, чем ветрянка, уточнила она.

По словам Поповой, на сегодняшний день нет оснований для всеобщей иммунизации против оспы. Эта мера лишь нагрузит иммунитет, считает она.

"Для человека опаснее ветряная оспа, чем оспа обезьян. Сегодня вовлекать людей, дополнительно нагружать иммунную систему не надо", — сказала глава надзорного ведомства на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Накануне Попова отмечала, что оспой обезьян могут заразиться также и привитые люди.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Елена Андреева
анна попова оспа обезьян роспотребнадзор
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