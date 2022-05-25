Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала пока не прививаться от оспы обезьян. Это заболевание не опаснее, чем ветрянка, уточнила она.
По словам Поповой, на сегодняшний день нет оснований для всеобщей иммунизации против оспы. Эта мера лишь нагрузит иммунитет, считает она.
"Для человека опаснее ветряная оспа, чем оспа обезьян. Сегодня вовлекать людей, дополнительно нагружать иммунную систему не надо", — сказала глава надзорного ведомства на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Накануне Попова отмечала, что оспой обезьян могут заразиться также и привитые люди.
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