ОАЭ сообщили о первом случае заболевания оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в ОАЭ. Об этом сообщает WAM.

"Министерство здравоохранения и защиты населения объявило о первом случае оспы обезьян в стране", — говорится в сообщении агентства.

По его данным, специалисты выявили инфекцию у 29-летней женщины, приехавшей из Западной Африки. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

На данный момент оспа обезьян распространилась из Африки на страны Европы и Америки, также зарегистрированы случаи заболевания в Австралии.