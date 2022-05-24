Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в ОАЭ. Об этом сообщает WAM.
"Министерство здравоохранения и защиты населения объявило о первом случае оспы обезьян в стране", — говорится в сообщении агентства.
По его данным, специалисты выявили инфекцию у 29-летней женщины, приехавшей из Западной Африки. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.
На данный момент оспа обезьян распространилась из Африки на страны Европы и Америки, также зарегистрированы случаи заболевания в Австралии.
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