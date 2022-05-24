Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил рассмотреть возможность возобновить прививки от натуральной оспы, на фоне распространения схожего вида заболевания в Европе. По его словам, вспышка вируса вызывает опасения.

Как подчеркнул парламентарий, прививка значительно снижает риск заболеть оспой обезьян, либо минимизирует последствия и облегчит течение вируса.

"На фоне вспышки нового потенциального опасного заболевания прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности возобновления в Российской Федерации программ вакцинации от натуральной оспы", — цитирует выдержку из обращения депутата на имя главы Минздрава Михаила Мурашко RT .

Как подчеркнул парламентарий, из-за того что программа вакцинирования от натуральной оспы была завершена ещё в начале 80-х годов, теперь "под удар" попадает широкий пласт населения — от детей до людей в возрасте до 40 лет.

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