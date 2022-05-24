Врач Крючков: пациенты с иммунодефицитом восприимчивы к оспе обезьян

Пациенты с иммунодефицитом, дети, подростки, беременные женщины и пожилые люди наиболее подвержены риску заражения оспой обезьян. Об этом сообщил иммунолог Николай Крючков.

В интервью Москве 24 врач отметил, что заболевание передаётся воздушно-капельным и контактным путём. Он подчеркнул: для заражения оспой обезьян требуется длительный контакт с больным в одном помещении.

"Наиболее восприимчивы к оспе обезьян дети и подростки, люди с выраженным иммунодефицитом, то есть с любыми иммунодефицитными заболеваниями, пожилые люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями и беременные женщины", — сказал специалист.

Крючков также прокомментировал введение обязательного карантина для заражённых инфекцией в Бельгии. По его словам, изоляция действительно необходима в течение трёх недель с момента появления симптомов.

Как пояснил врач, вакцина против натуральной оспы в 80-85% случаев действует и против оспы обезьян.