Пациенты с иммунодефицитом, дети, подростки, беременные женщины и пожилые люди наиболее подвержены риску заражения оспой обезьян. Об этом сообщил иммунолог Николай Крючков.
В интервью Москве 24 врач отметил, что заболевание передаётся воздушно-капельным и контактным путём. Он подчеркнул: для заражения оспой обезьян требуется длительный контакт с больным в одном помещении.
"Наиболее восприимчивы к оспе обезьян дети и подростки, люди с выраженным иммунодефицитом, то есть с любыми иммунодефицитными заболеваниями, пожилые люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями и беременные женщины", — сказал специалист.
Крючков также прокомментировал введение обязательного карантина для заражённых инфекцией в Бельгии. По его словам, изоляция действительно необходима в течение трёх недель с момента появления симптомов.
Как пояснил врач, вакцина против натуральной оспы в 80-85% случаев действует и против оспы обезьян.
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