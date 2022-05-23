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Автор Елена Федорова

В Омске ввели санитарно-карантинный контроль из-за оспы обезьян

Здоровье

Прибывающих из стран ближнего и дальнего зарубежья будут проверять на оспу в Омске, об этом пишет gorod55.ru.

В Омске ввели санитарно-карантинный контроль из-за оспы обезьян

Такое решение принял региональный Роспотребнадзор из-за выявленных случаев заражения оспой обезьян в других странах.

Для быстрого обнаружения вируса оспы будут применяться тест-системы центра "Вектор".

Заметим, что в настоящий момент в России нет заболевших этой инфекцией.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор предпринял меры, чтобы не допустить распространения оспы обезьян на территории России. Отмечается, что ведомство решило усилить противоэпидемиологические меры на границе РФ, чтобы предотвратить завоз вируса.

Напомним, что в Роспотребнадзоре считают крайне низкой вероятность проникновения заболевания в Россию.

"Риск завоза инфекции в РФ был и остаётся крайне низким", — заявили журналистам в службе.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
Темы омск россия оспа обезьян
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