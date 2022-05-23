В Омске ввели санитарно-карантинный контроль из-за оспы обезьян

Прибывающих из стран ближнего и дальнего зарубежья будут проверять на оспу в Омске, об этом пишет gorod55.ru.

Такое решение принял региональный Роспотребнадзор из-за выявленных случаев заражения оспой обезьян в других странах.

Для быстрого обнаружения вируса оспы будут применяться тест-системы центра "Вектор".

Заметим, что в настоящий момент в России нет заболевших этой инфекцией.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор предпринял меры, чтобы не допустить распространения оспы обезьян на территории России. Отмечается, что ведомство решило усилить противоэпидемиологические меры на границе РФ, чтобы предотвратить завоз вируса.

Напомним, что в Роспотребнадзоре считают крайне низкой вероятность проникновения заболевания в Россию.

"Риск завоза инфекции в РФ был и остаётся крайне низким", — заявили журналистам в службе.