Индия. 23 килограмма молочной железы удалили у женщины

Группа врачей из больницы Рам Манохар Лохия в Дели успешно удалила более 23 кг ткани молочной железы у молодой женщины, страдавшей гигантомастией.

В беседе с IANS Джа, главный врач пластической хирургии в больнице Рам Манохар Лохия, сказал, что 22-летняя женщина страдала от редкого заболевания молочной железы, называемого гигантомастией.

«Молодая женщина страдала от сильной боли в шее и сталкивалась с трудностями при выполнении рутинных процедур», — сказал Джа.

Он также сообщил, что последние полгода женщина была прикована к постели, так как не могла ходить.

«Мы держали ее под наблюдением в течение дня и успешно провели операцию на следующий день, чтобы удалить около 23,78 кг ткани молочной железы», — сказал Джа.