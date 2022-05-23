Группа врачей из больницы Рам Манохар Лохия в Дели успешно удалила более 23 кг ткани молочной железы у молодой женщины, страдавшей гигантомастией.
В беседе с IANS Джа, главный врач пластической хирургии в больнице Рам Манохар Лохия, сказал, что 22-летняя женщина страдала от редкого заболевания молочной железы, называемого гигантомастией.
«Молодая женщина страдала от сильной боли в шее и сталкивалась с трудностями при выполнении рутинных процедур», — сказал Джа.
Он также сообщил, что последние полгода женщина была прикована к постели, так как не могла ходить.
«Мы держали ее под наблюдением в течение дня и успешно провели операцию на следующий день, чтобы удалить около 23,78 кг ткани молочной железы», — сказал Джа.
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