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Автор Петр Ермилин

Индия. 23 килограмма молочной железы удалили у женщины

Здоровье

Группа врачей из больницы Рам Манохар Лохия в Дели успешно удалила более 23 кг ткани молочной железы у молодой женщины, страдавшей гигантомастией. 

В беседе с IANS Джа, главный врач пластической хирургии в больнице Рам Манохар Лохия, сказал, что 22-летняя женщина страдала от редкого заболевания молочной железы, называемого гигантомастией. 

«Молодая женщина страдала от сильной боли в шее и сталкивалась с трудностями при выполнении рутинных процедур», — сказал Джа. 

Он также сообщил, что последние полгода женщина была прикована к постели, так как не могла ходить.

 «Мы держали ее под наблюдением в течение дня и успешно провели операцию на следующий день, чтобы удалить около 23,78 кг ткани молочной железы», — сказал Джа.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Елена Андреева
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