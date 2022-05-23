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Автор Елена Федорова

Из-за оспы обезьян Роспотребнадзор усилил контроль на границе

Здоровье

Роспотребнадзор предпринял меры, чтобы не допустить распространения оспы обезьян на территории России, об этом сообщает newizv.ru.

Отмечается, что ведомство решило усилить противоэпидемиологические меры на границе РФ, чтобы не допустить завоза инфекции в страну.

Ранее учёные в Белгородской области рассказали, каким путём передаётся оспа обезьян среди людей, а также о том, какой у неё инкубационный период. Оказалось, что вирус передаётся воздушно-капельным и контактно-бытовым путём, а также при взаимодействии с биологическими жидкостями больного.

Отметим, что в Роспотребнадзоре считают крайне низкой вероятность проникновения заболевания в Россию.

"Риск завоза инфекции в РФ был и остаётся крайне низким", — заявили журналистам в службе.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
россия граница оспа обезьян роспотребнадзор
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