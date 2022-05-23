Из-за оспы обезьян Роспотребнадзор усилил контроль на границе

Роспотребнадзор предпринял меры, чтобы не допустить распространения оспы обезьян на территории России, об этом сообщает newizv.ru.

Отмечается, что ведомство решило усилить противоэпидемиологические меры на границе РФ, чтобы не допустить завоза инфекции в страну.

Ранее учёные в Белгородской области рассказали, каким путём передаётся оспа обезьян среди людей, а также о том, какой у неё инкубационный период. Оказалось, что вирус передаётся воздушно-капельным и контактно-бытовым путём, а также при взаимодействии с биологическими жидкостями больного.

Отметим, что в Роспотребнадзоре считают крайне низкой вероятность проникновения заболевания в Россию.

"Риск завоза инфекции в РФ был и остаётся крайне низким", — заявили журналистам в службе.