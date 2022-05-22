Женщины после родов часто сталкиваются с проблемами, справиться с которыми не получается без помощи врачей. Специалисты в Тюмени специализируются в решении таких вопросов, они заявили, что с лечением послеродовых патологий тянуть не стоит, об этом пишет nashgorod.ru.
"К нам часто обращаются женщины с послеродовыми проблемами. Необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью — оттягивать визит к врачу, убеждая себя, что всё пройдёт само, бессмысленно. И бояться обращаться к врачу-колопроктологу не стоит", — рассказали в клинике.
Такие проблемы решаются с помощью операций. Как отмечают врачи, женщины чувствуют себя гораздо лучше уже сразу после лечения.
Ранее медики дали несколько рекомендаций молодым мамам, соблюдая которые те смогут без особого труда похудеть после родов. Они посоветовали молодым матерям как можно больше спать. Недосып, объясняли специалисты, приводит к замедлению метаболизма. Также медики порекомендовали кормящим грудью женщинам побольше двигаться. Прогулки с коляской, заявили они, наилучшее времяпрепровождение как для ребёнка, так и для самой матери.
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