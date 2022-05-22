Мясников: долгие разговоры по смартфону могут привести к раку мозга

Телеведущий и врач Александр Мясников напомнил об опасности излучения, исходящего от смартфонов в процессе разговоров по ним.

В связи с этим Мясников посоветовал ограничить время использования смартфонов как детьми, так и взрослыми. Специалист добавил, что по возможности желательно разговаривать посредством наушников, которые минимизируют вредоносное влияние смартфонов на организм.

"Пользуясь наушниками, мы источник излучения не прикладываем непосредственно к мозгу. Все, что заходит в ухо, наш мозг разъедает", — сказал Мясников на телеканале "Россия 1".

Врач считает, что излучение, исходящее от работающего смартфона, может спровоцировать рак головного мозга. При этом телеведущий не смог точно сказать, сколько конкретно времени можно проводить за разговором по смартфону. При этом Мясников порекомендовал больше использовать переписку при помощи смс, мессенджеров или соцсетей вместо долгих бесед по телефону.