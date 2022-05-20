Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев считает, что риск того, что оспа обезьян придёт в Россию минимальный.

"Риск того, что эта оспа придёт и в нашу страну, конечно, есть. Но я думаю, что в тех условиях, в которых мы живем, он минимальный", — отметил он.

По словам учёного, случаи передачи оспы человеку были зафиксированы давно.

"Да и вообще "оспа обезьян" — условное название, потому что на самом деле это оспа грызунов, оспа земляных белок, от которых заражаются обезьяны, а потом и люди. Да и от белок люди могут заражаться", — сказал он.

Зверев добавил, что оспа обезьян оказалась ближе всего к человеческой оспе, потому люди могут заражаться.

"Но все равно это не такая оспа, как наша. Были зафиксированы единичные случаи смертности. Она легче намного протекает", — заключил он.

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