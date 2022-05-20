По информации агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), которую озвучил глава Минздрава Саджид Джавид, в стране официально подтверждено 11 новых случаев заражения граждан оспой обезьян.
До этого в период с 7 мая было известно о девяти случаях заражения в Британии.
"UKHSA подтвердило 11 новых случаев оспы обезьян в Великобритании. Сегодня утром я проинформировал министров здравоохранения G7 о том, что нам известно на данный момент", — проинформировал министр.
По информации Джавида, все заражённые британцы переносят заболевание легко. Также он успокоил граждан, сообщив, что правительство позаботилось о закупке новых доз вакцины от этой инфекции.
Как правило, вирусная инфекция, получившая название оспа обезьян, переносится человеком легко, симптомы заболевания проходят у большинства заражённых уже спустя несколько недель. Осложнения бывают достаточно редко. Специалисты не относят оспу обезьян к инфекциям, которые передаются половым путём, но инфицирование возможно в случае тесного контакта с заболевшим. Специалисты уверены, что в Великобритании оспа обезьян широкого распространения не получит.
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