11 новых случаев оспы обезьян зафиксировано в Великобритании

По информации агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), которую озвучил глава Минздрава Саджид Джавид, в стране официально подтверждено 11 новых случаев заражения граждан оспой обезьян.

До этого в период с 7 мая было известно о девяти случаях заражения в Британии.

"UKHSA подтвердило 11 новых случаев оспы обезьян в Великобритании. Сегодня утром я проинформировал министров здравоохранения G7 о том, что нам известно на данный момент", — проинформировал министр.

По информации Джавида, все заражённые британцы переносят заболевание легко. Также он успокоил граждан, сообщив, что правительство позаботилось о закупке новых доз вакцины от этой инфекции.

Как правило, вирусная инфекция, получившая название оспа обезьян, переносится человеком легко, симптомы заболевания проходят у большинства заражённых уже спустя несколько недель. Осложнения бывают достаточно редко. Специалисты не относят оспу обезьян к инфекциям, которые передаются половым путём, но инфицирование возможно в случае тесного контакта с заболевшим. Специалисты уверены, что в Великобритании оспа обезьян широкого распространения не получит.