Температура, лихорадка, тошнота: названы симптомы оспы обезьян

Оспа обезьян пугает население планеты, которое ещё не победило до конца коронавирус. Так ли опасно это новое заболевание?

С начала мая заболевание быстрыми темпами распространилось по Европе и Америке.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путём. Проявляется болезнь через 6-13 дней после инфицирования.

Недуг сопровождается такими симптомами, как температура, лихорадка, головные и мышечные боли, тошнота. Свидетельством этой разновидности оспы может стать характерная сыпь и зуд.

Великобритания зафиксировала у себя первый случай заражения оспой обезьян в первых числах мая. Первый заболевший прилетел в страну из Нигерии. Оспа распространилась в Португалии, США, Швеции, Италии и Испании.

Медики отмечают, что оспа обезьян не должна привести к новой пандемии. Летальный исход этой болезни невысокий. В основном в группе риска находятся дети раннего возраста. При проявлении симптомов нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Врачи объясняют, что вирус оспы обезьян стал передаваться легко от зараженного человека.