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Автор Елена Былкина

Температура, лихорадка, тошнота: названы симптомы оспы обезьян

Здоровье

Оспа обезьян пугает население планеты, которое ещё не победило до конца коронавирус. Так ли опасно это новое заболевание?

Температура, лихорадка, тошнота: названы симптомы оспы обезьян

С начала мая заболевание быстрыми темпами распространилось по Европе и Америке.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путём. Проявляется болезнь через 6-13 дней после инфицирования.

Недуг сопровождается такими симптомами, как температура, лихорадка, головные и мышечные боли, тошнота. Свидетельством этой разновидности оспы может стать характерная сыпь и зуд.

Великобритания зафиксировала у себя первый случай заражения оспой обезьян в первых числах мая. Первый заболевший прилетел в страну из Нигерии. Оспа распространилась в Португалии, США, Швеции, Италии и Испании.

Медики отмечают, что оспа обезьян не должна привести к новой пандемии. Летальный исход этой болезни невысокий. В основном в группе риска находятся дети раннего возраста. При проявлении симптомов нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Врачи объясняют, что вирус оспы обезьян стал передаваться легко от зараженного человека.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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