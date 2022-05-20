Оспа обезьян пугает население планеты, которое ещё не победило до конца коронавирус. Так ли опасно это новое заболевание?
С начала мая заболевание быстрыми темпами распространилось по Европе и Америке.
Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путём. Проявляется болезнь через 6-13 дней после инфицирования.
Недуг сопровождается такими симптомами, как температура, лихорадка, головные и мышечные боли, тошнота. Свидетельством этой разновидности оспы может стать характерная сыпь и зуд.
Великобритания зафиксировала у себя первый случай заражения оспой обезьян в первых числах мая. Первый заболевший прилетел в страну из Нигерии. Оспа распространилась в Португалии, США, Швеции, Италии и Испании.
Медики отмечают, что оспа обезьян не должна привести к новой пандемии. Летальный исход этой болезни невысокий. В основном в группе риска находятся дети раннего возраста. При проявлении симптомов нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
Врачи объясняют, что вирус оспы обезьян стал передаваться легко от зараженного человека.
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