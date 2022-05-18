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Автор Елена Федорова

Врачи заявили, что есть три способа профилактики рака

Здоровье

Есть способы, которые могут помочь избежать онкологического заболевания, их перечислили специалисты Приморского края, об этом пишет vostokmedia.com.

Врачи заявили, что есть три способа профилактики рака

Врачи онкологического диспансера назвали три простых меры профилактики рака:

  • Необходимо узнать, болели ли ваши родственники онкологией. Если да — стоит обратиться к онкогенетику, чтобы просчитать риски появления болезни у вас или у детей.
  • Следует привиться от ВПЧ — это метод профилактики заражения вирусом папилломы человека. Отмечается, что онкогенные штаммы ВПЧ являются причиной более чем 90% случаев рака шейки матки и анального канала.
  • Нельзя забывать и о вредном воздействии УФ-излучения, которое исходит от солнца, поэтому очень важно защищать свою кожу. Меланома — самый распространенный рак.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о продуктах, которые снижают вероятность развития рака. Как заявила специалист, людям стоит употреблять фрукты и овощи яркого цвета. По информации эксперта, профилактикой от онкологии можно назвать употребление грейпфрута, чёрной смородины и брусники. Также в этом вопросе могут помочь томаты, в которых содержится полезное вещество ликопин, подчеркнула диетолог. Ещё она посоветовала есть сухофрукты.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
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