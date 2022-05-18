Есть способы, которые могут помочь избежать онкологического заболевания, их перечислили специалисты Приморского края, об этом пишет vostokmedia.com.
Врачи онкологического диспансера назвали три простых меры профилактики рака:
Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о продуктах, которые снижают вероятность развития рака. Как заявила специалист, людям стоит употреблять фрукты и овощи яркого цвета. По информации эксперта, профилактикой от онкологии можно назвать употребление грейпфрута, чёрной смородины и брусники. Также в этом вопросе могут помочь томаты, в которых содержится полезное вещество ликопин, подчеркнула диетолог. Ещё она посоветовала есть сухофрукты.
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