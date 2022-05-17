Покровский: холера может вспыхнуть в зоне боевых действий на Украине

Холера может атаковать людей, которые сейчас находятся в зоне боевых действий на Украине, предупредил академик РАН Вадим Покровский.

Специалист сообщил об угрозе распространения заболевания во время беседы с журналистами, отмечает argumenti.ru.

"Массовые вспышки холеры возможны в случае попадания возбудителя в воду. В этом плане риск велик в зоне конфликта на Украине, где из-за военных действий население лишается безопасных источников воды", — объяснил он.

Кроме того, Покровский сделал акцент на том, что в Донецкой и Луганской народных республиках уже нарушена работа водопроводных сооружений.

Ранее врач Александр Эдигер заявил, что массовое переселение людей, проблемы с водой и диверсии могут привести к вспышке заболевания холерой в России. В настоящее время Роспотребнадзор принимает меры профилактики. По его словам, заболевание имеет большую летальность. Первые симптомы холеры — непрекращающаяся водянистая диарея. А когда человек потерял много жидкости и электролитов, начинается прижизненное окоченение.

Позже заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ, доктор медицинских наук Виктор Краснов предупредил, что летом 2022 года в Нижегородскую область может прийти холера. Он объяснил, что такая вероятность существует всегда, поэтому нужно быть готовыми.