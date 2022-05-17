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Автор Елена Федорова

Покровский: холера может вспыхнуть в зоне боевых действий на Украине

Здоровье

Холера может атаковать людей, которые сейчас находятся в зоне боевых действий на Украине, предупредил академик РАН Вадим Покровский.

Покровский: холера может вспыхнуть в зоне боевых действий на Украине

Специалист сообщил об угрозе распространения заболевания во время беседы с журналистами, отмечает argumenti.ru.

"Массовые вспышки холеры возможны в случае попадания возбудителя в воду. В этом плане риск велик в зоне конфликта на Украине, где из-за военных действий население лишается безопасных источников воды", — объяснил он.

Кроме того, Покровский сделал акцент на том, что в Донецкой и Луганской народных республиках уже нарушена работа водопроводных сооружений.

Ранее врач Александр Эдигер заявил, что массовое переселение людей, проблемы с водой и диверсии могут привести к вспышке заболевания холерой в России. В настоящее время Роспотребнадзор принимает меры профилактики. По его словам, заболевание имеет большую летальность. Первые симптомы холеры — непрекращающаяся водянистая диарея. А когда человек потерял много жидкости и электролитов, начинается прижизненное окоченение.

Позже заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ, доктор медицинских наук Виктор Краснов предупредил, что летом 2022 года в Нижегородскую область может прийти холера. Он объяснил, что такая вероятность существует всегда, поэтому нужно быть готовыми.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
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