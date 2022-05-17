Холера может атаковать людей, которые сейчас находятся в зоне боевых действий на Украине, предупредил академик РАН Вадим Покровский.
Специалист сообщил об угрозе распространения заболевания во время беседы с журналистами, отмечает argumenti.ru.
"Массовые вспышки холеры возможны в случае попадания возбудителя в воду. В этом плане риск велик в зоне конфликта на Украине, где из-за военных действий население лишается безопасных источников воды", — объяснил он.
Кроме того, Покровский сделал акцент на том, что в Донецкой и Луганской народных республиках уже нарушена работа водопроводных сооружений.
Ранее врач Александр Эдигер заявил, что массовое переселение людей, проблемы с водой и диверсии могут привести к вспышке заболевания холерой в России. В настоящее время Роспотребнадзор принимает меры профилактики. По его словам, заболевание имеет большую летальность. Первые симптомы холеры — непрекращающаяся водянистая диарея. А когда человек потерял много жидкости и электролитов, начинается прижизненное окоченение.
Позже заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ, доктор медицинских наук Виктор Краснов предупредил, что летом 2022 года в Нижегородскую область может прийти холера. Он объяснил, что такая вероятность существует всегда, поэтому нужно быть готовыми.
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