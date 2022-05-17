Психолог: "При приступе акрофобии нужно сконцентрироваться на дыхании"

В мире есть много различных фобий, одной из них является боязнь высоты, психолог Юлия Хадарцева рассказал, что делать, если человеком овладел приступ акрофобии, признаками которого является учащённый пульс, тремор рук и ног, наблюдается состояние панического страха.

"Если вдруг так произошло, то постарайтесь сконцентрироваться на дыхании: продышитесь, осознайте, где вы находитесь, почувствуйте твёрдую поверхность под собой. Также важно сконцентрироваться на одной точке и по возможности изменить своё положение тела", — цитирует психолога NEWS. ru.

По словам Хадарцевой, появление акрофобии может быть связано с детскими травмами, которые необходимо лечить и только потом постепенно привыкать к высоте.