В мире есть много различных фобий, одной из них является боязнь высоты, психолог Юлия Хадарцева рассказал, что делать, если человеком овладел приступ акрофобии, признаками которого является учащённый пульс, тремор рук и ног, наблюдается состояние панического страха.
"Если вдруг так произошло, то постарайтесь сконцентрироваться на дыхании: продышитесь, осознайте, где вы находитесь, почувствуйте твёрдую поверхность под собой. Также важно сконцентрироваться на одной точке и по возможности изменить своё положение тела", — цитирует психолога NEWS. ru.
По словам Хадарцевой, появление акрофобии может быть связано с детскими травмами, которые необходимо лечить и только потом постепенно привыкать к высоте.
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