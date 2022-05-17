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Автор Максим Александров

Кардиолог назвала артериальное давление 130/80 поводом для обращения к врачу

Здоровье

Цифры артериального давления в покое выше 130/80 должны насторожить человека. На них стоит обратить внимание и проконсультироваться с врачом. Об этом рассказала врач-кардиолог Елена Васильева.

Кардиолог назвала артериальное давление 130/80 поводом для обращения к врачу

Доктор в беседе с РИА Новости поделилась универсальной для всех рекомендацией: еду не досаливать, употребление соленой пищи ограничить.

По словам специалиста, артериальная гипертензия опасна своими осложнениями, такими как острый инфаркт миокарда или нарушение мозгового кровообращения. И возникновение этих осложнений никак не зависит от того, насколько сильна головная боль или другие симптомы. Появятся осложнения или нет, зависит только от того, насколько повышено артериальное давление.

По словам врача, артериальная гипертония вообще далеко не всегда сопровождается симптомами. Головная боль иногда может быть при повышении артериального давления, а потом уже организм привыкает и перестает реагировать, но опасность осложнений не становится меньше, заключила кардиолог.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Елена Андреева
Темы дом семья россия гипертония
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