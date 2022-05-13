Из-за постоянного насморка может случиться инсульт или инфаркт. Об этом рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.
Доктор объяснил, что, кроме дискомфорта, хронический ринит приводит ещё и к плохой вентиляции головного мозга.
"Человек плохо высыпается, храпит, появляется склонность к инфарктам и инсультам. Он чувствует разбитость, появляется головная боль, апатия", — заметил врач в беседе с URA.RU.
Начинаются все эти неприятности, по его словам, с обычного насморка, который не был вылечен вовремя. Постоянный насморк может остаться у человека на всю жизнь, причём процесс имеет склонность усиливаться, если пациент не будет принимать меры.
Наиболее склонны к ринитам и другим болезням полости носа люди, у которых искривлена носовая перегородка, добавил собеседник издания. Причём вероятность затруднения носового дыхания тем выше, чем сильнее она искривлена.
В носу могут начать расти полипы, а в гайморовых пазухах есть риск развития кистозного процесса, который становится хроническим за полгода, заключил специалист.
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