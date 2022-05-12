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Автор Светлана Нерадовская

Диетолог Королёва: лимонад, кофе и молоко разрушают кости

Здоровье

По словам специалиста-диетолога Маргариты Королёвой, употребление определённых видов напитков пагубно сказывается на состоянии костей, в буквальном смысле разрушая их.

Диетолог Королёва: лимонад, кофе и молоко разрушают кости

"Злоупотребление кислыми продуктами, неуравновешенными щелочными эквивалентами, будет приводить к ацидозу — изменению pH-среды организма, приводить к условиям, в которых организм хочет как-то себя уравновесить щелочными составляющими, и тогда он забирает из костной массы полезные щелочные минералы, освобождая кости от этих минералов, делая их менее прочными", — рассказала Королёва в беседе с изданием "Москва 24".

Так, при употреблении молока, которое содержит кислые компоненты, "вымывающие" из костей минералы, нужно обязательно есть больше щелочных компонентов, то есть богатых волокнами овощей, чтобы поддержать минеральный баланс в организме, считает врач.

Королёва отметила, что кофе также нарушает процесс усвоения минералов в организме. Поэтому лучше пить кофе отдельно, между приёмами пищи, а не за едой или сразу после неё. Специалист также напомнила, что этот напиток обезвоживает организм, поэтому вместе с кофе нужно пить воду в таком же объёме.

Сладкие газированные напитки также могут стать причиной развития остеопороза, разрушая зубы и кости при условии регулярного употребления, напомнила диетолог.

 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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