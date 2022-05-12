По словам специалиста-диетолога Маргариты Королёвой, употребление определённых видов напитков пагубно сказывается на состоянии костей, в буквальном смысле разрушая их.
"Злоупотребление кислыми продуктами, неуравновешенными щелочными эквивалентами, будет приводить к ацидозу — изменению pH-среды организма, приводить к условиям, в которых организм хочет как-то себя уравновесить щелочными составляющими, и тогда он забирает из костной массы полезные щелочные минералы, освобождая кости от этих минералов, делая их менее прочными", — рассказала Королёва в беседе с изданием "Москва 24".
Так, при употреблении молока, которое содержит кислые компоненты, "вымывающие" из костей минералы, нужно обязательно есть больше щелочных компонентов, то есть богатых волокнами овощей, чтобы поддержать минеральный баланс в организме, считает врач.
Королёва отметила, что кофе также нарушает процесс усвоения минералов в организме. Поэтому лучше пить кофе отдельно, между приёмами пищи, а не за едой или сразу после неё. Специалист также напомнила, что этот напиток обезвоживает организм, поэтому вместе с кофе нужно пить воду в таком же объёме.
Сладкие газированные напитки также могут стать причиной развития остеопороза, разрушая зубы и кости при условии регулярного употребления, напомнила диетолог.
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