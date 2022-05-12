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Автор Елена Ивченко

Офтальмолог Шилова: "Глазные линзы нельзя носить людям с искривлённой роговицей"

Здоровье

Коррекция зрения — основное предназначение при использовании очков и линз, однако врач-офтальмолог, главный врач "Клиники доктора Шиловой", эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова назвала три причины, по которым их ношение не рекомендуется.

Офтальмолог Шилова: "Глазные линзы нельзя носить людям с искривлённой роговицей"

По словам врача, одной из причин является искривлённая роговица глаза.

"Есть заболевания, при которых контактные линзы невозможны или дают неправильную посадку, то есть, положение линзы на глазной поверхности неправильное в силу того, что роговица кривой формы", — цитирует её слова URA. RU.

Также Шилова отметила, что ношение глазных линз может быть нежелательным при возрастной дальнозоркости, потому как это не самый лучший способ коррекции зрения.

"Линзы не всегда хороши при возрастной дальнозоркости, вернее, людям к ним сложно адаптироваться и не всегда они могут снижать зрение для дали", — отметила она.

Кроме того, доктор медицинских наук добавила, что линзы имеют ограниченный диапазон коррекции зрения.

"Мы знаем, что контактная линза имеет ограничения по оптической силе, то есть, не все величины астигматизма можно исправить. Мы говорим о мягких контактных линзах, которые выпускаются производителем в базовой комплектации", — заключила она.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Елена Андреева
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