Ситуация с коронавирусом перестала быть критической, но сама инфекция никуда не исчезла. Волны заболевания всё ещё грозят человечеству, заверил вирусолог Александр Чепурнов.
Следующие несколько лет гражданам России не стоит забывать о ковиде, предупредил эксперт в интервью Общественной Службе Новостей. Уже известно, что повторное инфицирование грозит даже переболевшим, но каждая следующая волна коронавируса будет затрагивать всё меньшее количество россиян, а сама болезнь станет переноситься легче.
Статистика показывает, уточнил Чепурнов, что значительное число граждан России уже переболело или прошло вакцинацию, а этого достаточно для крепкой защиты.
"При достаточно большом сроке после переболивания или вакцинации (я бы увеличил ее до года), стоит все же сделать прививку", — призвал учёный.
Нельзя исключать, что появятся какие-либо более тяжёлые штаммы, так как вирус очень изменчив. Тем не менее, локдауны и экономически неприятные ограничения остались в прошлом, резюмировал вирусолог.
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