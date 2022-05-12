Вирусолог Чепурнов: в России ожидаются новые волны COVID-19

Ситуация с коронавирусом перестала быть критической, но сама инфекция никуда не исчезла. Волны заболевания всё ещё грозят человечеству, заверил вирусолог Александр Чепурнов.

Следующие несколько лет гражданам России не стоит забывать о ковиде, предупредил эксперт в интервью Общественной Службе Новостей. Уже известно, что повторное инфицирование грозит даже переболевшим, но каждая следующая волна коронавируса будет затрагивать всё меньшее количество россиян, а сама болезнь станет переноситься легче.

Статистика показывает, уточнил Чепурнов, что значительное число граждан России уже переболело или прошло вакцинацию, а этого достаточно для крепкой защиты.

"При достаточно большом сроке после переболивания или вакцинации (я бы увеличил ее до года), стоит все же сделать прививку", — призвал учёный.

Нельзя исключать, что появятся какие-либо более тяжёлые штаммы, так как вирус очень изменчив. Тем не менее, локдауны и экономически неприятные ограничения остались в прошлом, резюмировал вирусолог.