Жертвами омикрон-штамма коронавируса чаще всего становятся пациенты с хроническими заболеваниями. Об этом заявил профессор, член-корреспондент РАН, вирусолог Пётр Чумаков.
По словам специалиста, в группе риска также находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и граждане преклонного возраста. Он подчеркнул: лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался от "омикрона" на фоне большого числа прививок. Как пояснил вирусолог, это случилось из-за того, что у 75-летнего политика был сахарный диабет.
"Люди, которые страдают хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые патологии, просто люди преклонного возраста. Они, в среднем, болеют более тяжело", — сказал Чумаков в интервью URA.RU.
При этом вирусолог добавил, что при таких обстоятельствах бывают исключения, ведь всё зависит от состояния иммунной системы. Он порекомендовал пациентам, находящимся в группе риска, обезопасить себя с помощью вакцинации против COVID-19.
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