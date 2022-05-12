Чумаков: люди с хроническими заболеваниями часто становятся жертвами "омикрона"

Жертвами омикрон-штамма коронавируса чаще всего становятся пациенты с хроническими заболеваниями. Об этом заявил профессор, член-корреспондент РАН, вирусолог Пётр Чумаков.

По словам специалиста, в группе риска также находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и граждане преклонного возраста. Он подчеркнул: лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался от "омикрона" на фоне большого числа прививок. Как пояснил вирусолог, это случилось из-за того, что у 75-летнего политика был сахарный диабет.

"Люди, которые страдают хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые патологии, просто люди преклонного возраста. Они, в среднем, болеют более тяжело", — сказал Чумаков в интервью URA.RU.

При этом вирусолог добавил, что при таких обстоятельствах бывают исключения, ведь всё зависит от состояния иммунной системы. Он порекомендовал пациентам, находящимся в группе риска, обезопасить себя с помощью вакцинации против COVID-19.